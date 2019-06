De president van Ecuador, Lenín Moreno, weigert een verdachte uit te leveren aan de Verenigde Staten. De Amerikaanse man probeerde met een nepbrief de helft van Facebook over te nemen van Mark Zuckerberg.

Moreno schrijft in een brief die in handen van persbureau Reuters is dat de verdachte wegens onder meer "humanitaire redenen" niet wordt uitgeleverd.

De verdachte spande in 2010 een rechtszaak tegen Facebook aan. Hij zei dat Zuckerberg een contract had getekend waarin de helft van Facebook aan hem werd afgestaan. Een rechter concludeerde uiteindelijk dat het contract niet echt was, waarna een andere rechter de zaak van de man verwierp.

In 2012 werd de man door Facebook aangeklaagd voor fraude. De zaak had in 2015 moeten starten, maar de verdachte verwijderde zijn enkelband en verdween samen met zijn vrouw, kinderen en hond.

Inmiddels is de Amerikaan opgedoken in Ecuador, een land dat vaker uitleveringsverzoeken van de Verenigde Staten weigert. Daar is hij gearresteerd en zit hij gevangen. Hij heeft om asiel gevraagd.