De rechtbank Overijssel heeft geoordeeld dat de gemeente Deventer een man een schadevergoeding van 500 euro moet betalen voor het schenden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De gemeente Deventer deelde gegevens van de man met andere gemeenten, nadat hij een aantal Wob-verzoeken indiende. Zijn naam, geslacht en woonplaats werd tussen ambtenaren uitgewisseld en dat is in strijd met de AVG.

De rechtbank oordeelde daarom vandaag dat de gemeente 500 euro moet betalen aan de man. De rechtsbijstandverlener, Nick Voorbach, stond de man bij tijdens de kwestie en laat in een reactie tegenover De Stentor weten dat door de AVG deze uitspraak mogelijk was:

'Voorheen was het in privacyrecht heel moeilijk om een schadevergoeding te krijgen, omdat het lastig is vast te stellen dat de schade het gevolg is van datgene wat is gebeurd. De drempel was heel hoog, omdat er echt sterk bewijs nodig was. De huidige AVG zegt dat het verlies van controle over je persoonsgegevens en de verspreiding daarvan op zichzelf al schade is.’

De AVG wordt sinds 25 mei 2018 gehandhaafd. De verordening moet ervoor zorgen dat de privacy van burgers beter wordt beschermd. Met de wet is het makkelijker voor burgers om op te treden tegen bedrijven en instellingen die onzorgvuldig met gegevens omgaan.