Microsoft heeft onlangs een database met ongeveer tien miljoen afbeeldingen van gezichten offline gehaald, meldt de Financial Times. De database bevatte foto's van honderdduizend mensen, voornamelijk beroemdheden.

De database, met de naam MS-Celeb, werd in 2016 openbaar gemaakt door Microsoft. Het bedrijf moedigde onderzoekers aan om de afbeeldingen te gebruiken om software voor gezichtsherkenning te ontwikkelen, verbeteren en testen.

De afbeeldingen uit MS-Celeb waren zonder toestemming van de personen in kwestie van het internet geplukt. Naast foto's van beroemdheden uit de entertainmentwereld bevatte de database ook foto's van journalisten en ambtenaren.

MS-Celeb was te vinden op een website van Microsoft die inmiddels niet meer toegankelijk is. "De site was bedoeld voor wetenschappelijke doeleinden en werd beheerd door een medewerker die niet langer bij Microsoft werkt", laat het bedrijf in een verklaring aan de Financial Times weten.

Hoewel Microsoft de bijbehorende website offline heeft gehaald, is MS-Celeb nog steeds toegankelijk voor mensen die de gegevens eerder hebben gedownload. Ook is de database op andere plekken te downloaden.