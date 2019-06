Google heeft de Amerikaanse regering gewaarschuwd dat de sancties tegen het Chinese smartphonemerk Huawei de nationale veiligheid in gevaar brengen, meldt The Financial Times. Volgens bronnen van de zakenkrant is Google vooral bezorgd over Huawei's alternatief voor Android.

In mei werd Huawei door de Verenigde Staten op een sanctielijst geplaatst, waardoor Amerikaanse bedrijven beperkt worden in hun zakendoen met het Chinese bedrijf. Als gevolg daarvan werd Google gedwongen de Android-licentie van Huawei in te trekken.

Google vreest dat Huawei zonder de Android-licentie zijn eigen besturingssysteem voor smartphones ontwikkelt. Het Amerikaanse bedrijf zou de regering volgens The Financial Times hebben gewaarschuwd dat deze software meer fouten bevat en daardoor makkelijker gehackt kan worden, onder meer door China.

Het aandeel van Huawei in de Amerikaanse smartphonemarkt is nihil. In Europa en Azië worden smartphones van het Chinese merk echter wel goed verkocht, waardoor Huawei na Samsung wereldwijd de grootste smartphonemaker is.

Momenteel is alleen iOS, het besturingssysteem dat op de smartphones van Apple te vinden is, een waardige concurrent van Android. Samen hebben de twee Amerikaanse bedrijven praktisch de gehele markt in handen.

Huawei zou zijn alternatief voor Android nog dit jaar aan gebruikers van zijn smartphones willen aanbieden. Analisten verwachten dat de ontwikkeling van het alternatief als gevolg van de sancties, die kort na de aankondiging al voor drie maanden werden verlicht, de potentie heeft om een einde te maken aan het duopolie van Android en iOS.