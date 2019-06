De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zou er te lang over doen om een klacht van de Consumentenbond over privacyschending in Android af te handelen. Dat stelt de consumentenorganisatie in een brief aan de toezichthouder.

De Consumentenbond diende in november 2018 een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens, omdat de locatiefunctie van Android-telefoons aanstaat zonder dat gebruikers hiervan op de hoogte zijn.

Dezelfde klacht werd ook door zeven andere consumentenorganisaties ingediend bij privacytoezichthouders in hun respectievelijke landen.

"Ruim zes maanden na het indienen van de klacht is nog geen enkel resultaat zichtbaar", schrijft de Consumentenbond. "Er is zelfs nog geen duidelijkheid over wie het onderzoek leidt."

Ierland moet het onderzoek leiden

De privacywaakhond schrijft op Twitter "goed te begrijpen dat de Consumentenbond een sneller antwoord zou willen hebben". Door de complexiteit van het onderzoek zou er echter veel tijd nodig zijn.

In de Twitter-berichten bevestigt de Autoriteit Persoonsgegevens dat de Ierse toezichthouder het onderzoek leidt (Google verwerkt zijn Europese data in Ierland) en dat de Nederlandse waakhond ondersteuning biedt.

AP mag sinds een jaar boetes uitdelen

Sinds afgelopen jaar heeft de AP samen met andere Europese waakhonden de autoriteit om boetes uit te delen bij privacyschendingen die in strijd zijn met de Europese privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Sinds de introductie van de nieuwe wet zou de AP twintigduizend klachten hebben ontvangen.