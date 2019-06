Videodienst YouTube heeft op Twitter bekendgemaakt alsnog maatregelen te treffen tegen Steven Crowder, de presentator die meerdere homofobe opmerkingen over een homoseksuele journalist maakte.

Het bedrijf schrijft dat Crowder niet langer via bijgevoegde advertenties geld aan zijn YouTube-video's kan verdienen. "We hebben geoordeeld dat een aantal grove acties schade heeft berokkend aan de gemeenschap. Dat is tegen de regels van het YouTube-partnerprogramma."

Woensdagochtend kwam de zaak in het nieuws. Toen zei YouTube geen maatregelen te nemen tegen de video's van de man.

Crowder heeft vier miljoen abonnees en maakt een veelbekeken conservatieve talkshow op YouTube. Daarin viel hij Vox-journalist Carlos Maza aan op zijn seksualiteit. Zo noemde Crowder hem "een lispelende queer" en "een Mexicaanse homo".

YouTube zei dat de uitspraken in de video's vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Het besluit om niets te doen, leidde tot de nodige weerstand op online platforms zoals Twitter.

'YouTube maakt supersterren van monsters'

Crowder bevestigt de maatregelen op Twitter: "Net gebeld met YouTube en het is bevestigd: de tweede 'Adpocalypse' is gekomen."

Maza heeft eveneens gereageerd. In een aantal tweets schrijft hij dat "Crowder en geld verdienen niet het probleem is". Volgens hem is het probleem dat YouTube "supersterren maakt van monsters en pestkoppen".

Crowder kan makkelijk weer geld verdienen aan advertenties. De videomaker verwees in een link op zijn kanaal naar een online winkel, waar hij T-shirts met homofobe teksten verkoopt. "Ter verduidelijking: om weer geld aan zijn kanaal te verdienen, moet hij de link naar zijn T-shirts verwijderen", schrijft YouTube in een reactie op Maza.

YouTube kondigde woensdag aan meer maatregelen te treffen tegen haatdragende video's, zoals filmpjes waarin wordt gediscrimineerd.