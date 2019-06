Onderzoekers van vpnMentor hebben een groot datalek gevonden bij Tech Data, het bedrijf dat IT-oplossingen en clouddiensten levert aan onder meer Apple, Microsoft, Samsung en Sony.

Uit het onderzoek van vpnMentor blijkt dat gegevens van bedrijven, klanten en werknemers zijn gelekt. Informatie waaronder e-mailadressen, creditcardnummers en onversleuteld opgeslagen logins en wachtwoorden waren openbaar inzichtelijk.

In totaal was er voor 264 GB aan informatie gelekt. De onderzoekers vonden het lek op 2 juni. Dezelfde dag nam vpnMentor contact op met Tech Data. Twee dagen later werd het lek gedicht.

Volgens vpnMentor konden kwaadwillenden vrij simpel systemen overnemen en ongecontroleerde bestellingen doen vanuit Tech Data. "Omdat Tech Data een grote speler in de industrie is, zou de gelekte database kunnen worden misbruikt door concurrenten", schrijven de onderzoekers. "Ook zouden hackers systemen kunnen binnendringen om ze met ransomware te besmetten."

Uit navraag blijkt dat niet bekend is of er Nederlanders getroffen zijn door het datalek. Ook is onbekend of er daadwerkelijk misbruik is gemaakt van het lek.