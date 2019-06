De ambassade van de Europese Unie (EU) in Moskou is in 2017 slachtoffer geworden van een langdurige hackaanval, meldt BuzzFeed News woensdag op basis van interne documenten. Daarbij zou informatie zijn gestolen.

De aanval werd in april van dit jaar ontdekt, enkele weken voordat de Europese verkiezingen plaatsvonden. Het incident werd niet openbaar gemaakt. Een bron van BuzzFeed News meldt dat de aanval naar verluidt door Russen is uitgevoerd.

Het is niet duidelijk waar de aanvallers precies toegang toe hadden en welke informatie zou zijn buitgemaakt. De aanvallen zouden in februari 2017 zijn begonnen. In elk geval twee computers van de ambassade in de Russische hoofdstad werden daarbij getroffen.

Het Europese orgaan European External Action Service (EEAS) bevestigde dat er "mogelijke aanwijzingen zijn dat systemen zijn aangetast" op het netwerk van de ambassade in Moskou. "Er zijn maatregelen getroffen en er is een onderzoek gestart", zegt een woordvoerder. "Verder kunnen we op dit moment geen informatie delen."

Een bron van BuzzFeed News zegt dat Europese lidstaten niet over de hackaanval zijn geïnformeerd. De EEAS-woordvoerder zegt dat dit "via gevestigde kanalen" wel is gebeurd.

In april werd bekend dat een groep Russische hackers meerdere Europese ambassades had aangevallen met behulp van trojans. De EU trof in aanloop naar de verkiezingen meerdere maatregelen om cyberaanvallen tegen te gaan, bijvoorbeeld met een actieplan tegen de verspreiding van desinformatie.