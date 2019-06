Klanten van ING krijgen binnenkort reclame op basis van het betaalverkeer op hun bankrekeningen te zien. Dat staat in het nieuwe privacystatement van de bank.

"We kunnen u op basis van uw persoonlijke situatie, zoals betaalgegevens en vergelijkbare gegevens, brieven, e-mails of sms-berichten sturen met een aanbieding van een product of dienst", schrijft de bank in de nieuwe privacyverklaring. "Of u een dergelijke aanbieding laten zien op onze websites of mobiele apps en sites en apps van anderen."

De bank wil bijvoorbeeld advertenties voor een kinderspaarrekening laten zien aan gebruikers die kinderbijslag ontvangen op hun rekeningen. Klanten met veel geld krijgen reclame voor beleggingsmogelijkheden in beeld.

ING-gebruikers die maandelijks huur betalen, zouden advertenties voor een hypotheek voor een koophuis kunnen verwachten. Wie op een luchthaven pint, krijgt bijvoorbeeld reclame voor een reisverzekering in beeld te zien.

Alleen reclame voor ING-diensten

De bank belooft de privégegevens alleen in te zetten om te adverteren voor eigen diensten. Andere partijen krijgen het betaalverkeer niet in te zien. "Dat is nu nog absoluut niet aan de orde", verzekert ING-woordvoerder Eva Hersbach tegenover NU.nl.

Een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) laat aan NU.nl weten contact op te nemen met de ING "om in gesprek te gaan". "We zijn benieuwd naar hun uitleg, maar meer dan dat valt er op dit moment niet te melden."

Klanten die niet willen dat hun betaalverkeer wordt ingezet voor advertenties, kunnen de functie uitschakelen. Dat kan op de website bij de privacyinstellingen.

Anonieme gegevens voor andere appmakers

Hersbach benadrukt tegenover NU.nl dat gegevens gedeeld met apps van andere instanties worden geanonimiseerd. Zo krijgt een externe partij te zien dat een apparaat van een persoon een bepaalde advertentie moet zien, maar worden daar geen verdere persoonsgegevens bij gedeeld.

Het is niet duidelijk of de bank ook iets doet tegen externe partijen die proberen om andere gebruikersgegevens te koppelen aan deze anonieme gegevens, om zo alsnog te achterhalen of iemand bijvoorbeeld veel geld heeft of kinderbijslag krijgt. "Dat mag sowieso niet", aldus Hersbach. "Dus die verantwoordelijkheid ligt bij die externe partijen."

Volgens Hersbach wordt er op het moment nog niet in externe apps geadverteerd. "We richten ons nu eerst op onze eigen producten."