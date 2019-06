Door een datalek bij een medisch laboratorium in de Verenigde Staten konden onbevoegden bij de persoonlijke gegevens van bijna twaalf miljoen mensen, laat het bedrijf dinsdag weten aan NBC New York.

Quest Diagnostics is een medisch laboratorium dat bloed onderzoekt. Het bedrijf beschikt daarom over persoonlijke gegevens van miljoenen mensen die in dit lab hun bloed hebben laten onderzoeken.

Via een partij waar Quest Diagnostics zaken mee doet, hadden onbevoegden zeven maanden lang toegang tot allerlei gegevens van patiënten. Het ging onder meer om adresgegevens, financiële gegevens en medische gegevens.

Quest Diagnostics doet op dit moment nog onderzoek naar het datalek.

Datalekken in Nederland

Het gebeurt vaker dat door een datalek persoonsgegevens bij onbevoegden terechtkomen.

De Nederlandse toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontving in 2018 ruim twintigduizend meldingen over datalekken in Nederland.

In veel gevallen hadden deze datelekken niet de omvang van het datalek bij Quest Diagnostics. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om de gegevens van één persoon.

De meeste datalekken worden veroorzaakt door het verzenden van gegevens naar de verkeerde persoon.