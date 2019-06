Burgerrechtenorganisaties in veertien verschillende EU-landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Duitsland en België, hebben bij lokale privacyautoriteiten klachten over Googles advertentiebeleid ingediend.

Persbureau Reuters schrijft dinsdag dat de organisaties, onder leiding van de EU-brede groep Liberties, willen dat er wordt gekeken naar het biedingsproces waarmee Google zijn advertenties verkoopt. Dat systeem verbindt via software automatisch aangeboden advertentieruimte met adverteerders die op dat moment op zoek zijn naar ruimte.

"Dat proces zou de persoonlijke data van gebruikers naar honderden of duizenden bedrijven kunnen sluizen", vertelde juridisch expert Eva Simon van Liberties aan Reuters. "Deze methode is duidelijk illegaal onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, red.)."

"De klachten wijzen erop dat Realtime Bidding en het Authorized Buyers advertentiesysteem van Google de persoonlijke gegevens van gebruikers kunnen doorgeven aan honderden, zo niet duizenden bedrijven", stelt Bits of Freedom in een verklaring op de site van Liberties. "Dit gebeurt zonder dat mensen zich hiervan bewust zijn, zonder dat ze instemmen of hier bezwaar tegen kunnen hebben en zonder dat ze hier iets aan kunnen doen."

De organisatie waarschuwt ook dat de advertentiemethode datalekken in de hand zou werken. Burgers in de veertien EU-landen worden opgeroepen om namens de organisatie een klacht in te dienen.

Eerder klacht in Ierland ingediend

Bits of Freedom heeft de klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is nog niet bekend of de verschillende privacywaakhonden op basis van de klachten onderzoeken zullen instellen.

Het team achter de webbrowser Brave diende een soortgelijke klacht in bij autoriteiten in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. De Data Protection Commission, de privacywaakhond van Ierland, kondigde vorige maand aan op basis van de klacht onderzoek te zullen doen.