Sociaal netwerk Facebook kan worden verplicht om smaadberichten van zijn platform te verwijderen, mits deze berichten in strijd met de wet zijn. Dat schrijft de advocaat-generaal in een advies voor het Europese Hof van Justitie.

Daarmee reageert de advocaat-generaal op een rechtszaak van de Oostenrijkse politica Ewa Glawischnig-Piesczek, die slachtoffer is van smaadberichten op Facebook. De Oostenrijkse rechtbank vroeg aan het Hof van Justitie of de techgigant verplicht is om in te grijpen.

Websites en hostingproviders kunnen worden verplicht om specifieke smaadberichten op te sporen en te verwijderen, aldus de advocaat-generaal. Daarbij kan ook worden verplicht om vergelijkbare berichten te wissen, maar die moeten dan wel afkomstig zijn van dezelfde gebruiker.

Facebook was in het verleden terughoudend met het verwijderen van bijvoorbeeld nepnieuws. In plaats daarvan worden deze berichten minder hoog in nieuwsfeeds geplaatst en verschijnt er soms een link bij die het verhaal weerlegt.

Advies is niet bindend

Als de Europese rechter hetzelfde als de advocaat-generaal oordeelt, dan zou Facebook bij bepaalde soorten berichten alsnog verplicht worden om ze te wissen.

Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend. In de praktijk wordt dit advies echter meestal herhaald in de conclusie van de Europese rechter.