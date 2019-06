Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden begint een onderzoek naar monopolievorming in digitale markten, gesteund door zowel Republikeinen als Democraten.

"Na vier decennia van zwakke mededingingshandhaving is het van groot belang om te onderzoeken of onze huidige wetgeving genoeg is om verkeerd gedrag door poortwachters op internetplatformen te voorkomen", zegt David Cicilline, hoofd van het mededingingscomité van het bestuursorgaan, in een persverklaring.

Volgens Cicilline moet onderzocht worden of er nieuwe wetgeving nodig is om internetgiganten in toom te houden.

Het comité is van plan om een reeks hoorzittingen over het onderwerp te houden. In de persverklaring worden geen specifieke bedrijven genoemd, maar er lopen in de VS momenteel mededingingsonderzoeken tegen onder andere Facebook en Google.

Ook zou het Amerikaanse ministerie van Justitie inmiddels toestemming hebben gekregen om, zo nodig, onderzoek naar Apple en Amazon te doen in wat persbureau Reuters maandagavond een "breder onderzoek over de vraag of technologiegiganten hun omvang misbruiken om concurrentie tegen te gaan" noemde.