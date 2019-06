Het YouTube-algoritme dat gebruikers aanbevelingen doet voor nieuwe video's, kan onschuldige familievideo's met minderjarigen aanraden aan gebruikers die eerder seksueel getint materiaal bekeken, meldt The New York Times op basis van Amerikaans onderzoek naar YouTube in Brazilië.

Het aanbevelingsalgoritme kan uiteindelijk leiden naar maanden oude video's van steeds jonger wordende vrouwen en meisjes, soms in onbedoeld seksuele houdingen.

De bevindingen van de onderzoekers komen nadat in februari bekend werd dat pedofielen het reactiesysteem van YouTube misbruiken om elkaar naar soortgelijke video's te verwijzen. Het gaat bijvoorbeeld om onschuldig bedoelde video's waarin jonge kinderen zich omkleden of sporten.

Onlangs zei YouTube-topvrouw Cécile Frot-Coutaz in gesprek met NU.nl dat het bedrijf "er 100 procent zeker van wil zijn" dat kinderen op het platform geen slachtoffer worden van pedofielen. Het is de reden dat YouTube de reactiemogelijkheid op video's geïdentificeerd met jonge kinderen volledig heeft uitgeschakeld.

Video's met kinderen niet uitgesloten van aanbeveling

Het bedrijf laat aan The New York Times weten dat het uitsluiten van de video's uit het aanbevelingsalgoritme niet aan de orde is, omdat de aanbevelingen voor veel verkeer richting nieuwe video's zorgt. Videomakers zouden last kunnen hebben als de video's uit het algoritme zouden worden verwijderd.

Het videoplatform, dat onderdeel is van Google, zegt wel het algoritme aan te passen. Dat moet ervoor zorgen dat video's met minderjarigen minder risico lopen op deze manier misbruikt te worden. Ook heeft het bedrijf enkele video's offline gehaald nadat The New York Times deze deelde met het bedrijf.