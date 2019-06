Vrijwel iedereen die een visum aanvraagt om de Verenigde Staten te betreden, moet voortaan zijn accounts op sociale media invullen, maakte het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekend, meldt persbureau AP maandag.

De maatregel werd vorig jaar in maart voorgesteld. Mensen moeten naast hun profielen ook de in de afgelopen vijf jaar gebruikte e-mailadressen en telefoonnummers opgeven.

De Amerikaanse overheid krijgt hiermee toegang tot informatie zoals gedeelde foto's, locaties, geboortedata en andere persoonlijke informatie die openbaar is gedeeld.

"We vragen altijd al bepaalde informatie op", schrijft het ministerie in een verklaring. "We blijven manieren bekijken om ons toegangsbeleid te verbeteren, om de veiligheid van Amerikaanse burgers te waarborgen en legitiem reizen te ondersteunen."

Sommige diplomaten en ambtenaren hoeven niet aan de nieuwe eisen te voldoen, al is niet bekend voor wie de vrijstelling precies geldt. De maatregel zal naar verwachting jaarlijks vijftien miljoen mensen treffen die naar de VS reizen zonder intentie om te immigreren.

Veiligheidsrisico

In 2017 voerde de regering-Trump al een tijdelijk beleid rond visumaanvragen in. Mensen die volgens de VS een veiligheidsrisico vormden, werden naar hun socialemedia-accounts gevraagd.

De Amerikaanse burgerrechtenorganisatie ACLU noemt de nieuwe maatregel "gevaarlijk en problematisch". Volgens de organisatie heeft het niets te maken met veiligheid, leidt het juist tot meer vragen rondom privacy.

"Mensen zullen zich mogelijk minder vrij voelen om vrijuit te spreken en met elkaar in contact te komen via online groepen", aldus ACLU.

ESTA-aanvragen

Bij de maatregel gaat het specifiek om visumaanvragen. Nederlanders die een zogenoemde ESTA-aanvraag indienen voor een reis naar de VS, worden in het formulier al langere tijd gevraagd om socialemediagegevens. Het verstrekken van die informatie is echter optioneel.

Het toevoegen van dit soort gegevens vergemakkelijkt volgens de VS de beoordeling van een ESTA-aanvraag. Mensen die niets invullen, worden niet om die reden geweigerd.