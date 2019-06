Spotify werkt aan de functie 'Social Listening', waarbij vrienden een afspeellijst gezamenlijk samenstellen en tegelijkertijd beluisteren.

Spotify laat gebruikers al langer een afspeellijst delen. Social Listening onderscheidt zich door het live-aspect: gebruikers horen tegelijk hetzelfde nummer, en als één gebruiker naar het volgende nummer schakelt, dan schakelt de rest automatisch mee.

De functie lijkt op die van Turntable.fm, een kortlevende start-up die gebruikers samen naar hetzelfde nummer liet luisteren, en liet stemmen op welk nummer het volgende was.

In de huidige testvorm moet de ene gebruiker een qr-code van de ander scannen om samen gedeeld te luisteren. Het is niet duidelijk of de muziek bij Social Listening perfect synchroon loopt tussen verschillende gebruikers. Vooralsnog lijkt de functie alleen beschikbaar voor Spotify-medewerkers.

Social Listening werd ontdekt in de code van de Spotify-app door Jane Manchun Wong, die vaker nog niet verschenen functies in apps vindt. "We testen altijd nieuwe producten en ervaringen, maar hebben op dit moment niets te melden", zegt een woordvoerder van Spotify tegen TechCrunch.