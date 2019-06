Minstens zestig Nederlandse gemeenten maken nog steeds gebruik van wifitracking om bezoekersaantallen in de stad in de gaten te houden, schrijft de Volkskrant.

De krant baseert dat op informatie van de twee grootste wifitrackingbedrijven van Nederland, CityTraffick en Locatus. CityTraffick zou "vijftig tot zestig" gemeenten in zijn klantenbestand hebben, Locatus een tiental.

Wifitracking maakt het mogelijk om smartphones te volgen. De technologie wordt gebruikt om bezoekersstromen in kaart te brengen en zo drukke punten in de stad op te sporen.

Wifitracking in strijd met privacywet

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is wifitracking echter in strijd met de Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarom stopten verschillende bedrijven eind vorig jaar met het aanbieden van wifitracking in verschillende steden, waaronder Den Haag en Groningen.

Het is nog niet precies bekend hoeveel gemeenten er nog steeds gebruik van maken, maar het is in ieder geval bekend dat Amsterdam, Rotterdam, Hengelo, Leiden en Alkmaar wifitracking inzetten.

Branchevereniging Marketing-insights, Onderzoek & Analytics (MOA) zegt momenteel te werken aan een register voor mensen die niet door wifitracking gevolgd willen worden. De vereniging was van plan om dit register voor de zomer af te hebben, maar had in april nog geen verzoek ingediend om het op te zetten.