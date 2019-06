Het Twitter-account van Geert Wilders werd vrijdag een halve dag geblokkeerd nadat de politicus een bericht over D66 plaatste.

De tijdelijke schorsing werd opgemerkt door PVV-Kamerlid Machiel de Graaf, die het sociale netwerk opriep om het account weer vrij te geven.

Het account werd geblokkeerd omdat Wilders zich volgens Twitter schuldig had gemaakt aan haatzaaien. Dat stond in een e-mail die het sociale netwerk naar de politicus stuurde.

"Het is niet toegestaan om geweld tegen anderen te promoten of om anderen te bedreigen of lastig te vallen op basis van ras, etniciteit, nationaliteit, seksuele voorkeur, gender, religie, leeftijd, een handicap of een serieuze ziekte", aldus de mail.

'Opstaan tegen de sukkels van D66'

Aanleiding voor de schorsing was een aan D66 gerichte tweet. "Laten we altijd opstaan tegen de sukkels van D66 die de grenzen open laten en meer islam importeren, om vervolgens krokodillentranen te huilen over de gevolgen daarvan", twitterde Wilders.

Het bericht had onder andere de hashtag #keppelop. Daarmee leek Wilders te reageren op een tweet van D66-fractievoorzitter Rob Jetten, die met dezelfde hashtag een oproep deed om op te staan tegen antisemitisme.

De tweet is inmiddels van het account van de PVV-leider verwijderd.

Twitter zegt Wilders de wacht aan

Wilders kon halverwege de avond weer tweets versturen en deed dat ook meteen. Volgens de PVV-voorman heeft Twitter hem wel de wacht aangezegd en gedreigd zijn account definitief te weren.