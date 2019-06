Het Europese Hof van Justitie gaat zich definitief buigen over een grote privacyzaak tussen Facebook en de Oostenrijkse activist Max Schrems.

De Ierse hoge raad oordeelde twee jaar geleden dat de zaak naar het Europees Hof moest, maar Facebook diende vorig jaar een verzoek in om de zaak buiten het Hof te houden. De Ierse rechter veegde dat verzoek vrijdag van tafel, schrijft Reuters.

Schrems klaagde Facebook in 2013 aan om te voorkomen dat Facebook gegevens van Europese gebruikers doorsluist naar de Verenigde Staten. Hij vreest dat die informatie bij de inlichtingendiensten terechtkomt. Hij spande de zaak aan bij de Ierse rechter omdat Facebooks Europese hoofdkantoor in Ierland is gevestigd.

Facebook verzocht in april vorig jaar om de zaak uit handen van het Europees Hof te houden, omdat het bedrijf meer duidelijkheid wilde over de nieuwe Europese privacywet.

Hof gaat zich buigen over dataoverdracht Facebook

Het Ierse hooggerechtshof wil nu dat het Europees Hof zich gaat buigen over de vraag of de manier waarop Facebook data overdraagt wel binnen die Europese wet valt. Het Hof moet nu toetsen of 'Privacy Shield', een overeenkomst tussen de VS en Europa over de uitwisseling van persoonsgegevens, afdoende is om Europese burgers te beschermen.

Het Europees Hof verwees een soortgelijke overeenkomst, 'Safe Harbour', in 2015 naar de prullenbak omdat die niet toereikend zou zijn om Europeanen te beschermen tegen de Amerikaanse inlichtingendiensten. Ook die beslissing kwam voort uit de zaak van Schrems.

Het Hof is de hoogste gerechtelijke instantie van Europa.