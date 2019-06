Als het gaat om de bestrijding van kinderporno op YouTube, dan neemt de Europese YouTube-CEO Cécile Frot-Coutaz liever extreme maatregelen om verdere verspreiding uit te sluiten, vertelde ze in een interview met NU.nl.

Het is voor het eerst dat de topvrouw met de pers spreekt sinds ze bij YouTube is gestart.

Frot-Coutaz was tot vorig jaar topvrouw bij FremantleMedia, een Britse tak van de RTL Group. Daar stond ze aan het hoofd van meerdere televisieproducties.

Naarmate het internet groeit, groeit ook het aantal berichten, foto's en video's op populaire websites. Dat is ook het geval op YouTube, waarop iedere minuut ongeveer vijfhonderd uur aan videomateriaal wordt geüpload.

Door die groei duiken er ook steeds meer ongepaste beelden op. Soms gaat het om materiaal dat het auteursrecht schendt, Maar kinderporno en gewelddadige beelden met bijvoorbeeld onthoofdingen duiken ook continu op het internet op.

'Eerst een algoritme, dan een medewerker'

YouTube probeert dit soort beelden te bestrijden met zijn moderatiebeleid. "Die video's worden eerst door een computeralgoritme geanalyseerd", vertelt Frot-Coutaz. "Als er iets mee is, dan wordt de video doorverwezen naar een medewerker."

Dat personeel van moederbedrijf Google komt hierdoor in aanraking met uren aan schokkend materiaal. "Ze mogen maar een beperkt aantal uren per week dit werk doen bij ons. Daarnaast werken hier een hoop mensen om dit personeel op te vangen."

Het moderatieteam van YouTube is groot: inmiddels beoordelen ongeveer tienduizend mensen welke video's wel of niet op YouTube mogen staan. Hoe groot het Nederlandse team precies is, houdt Frot-Coutaz in het midden.

'We nemen geen risico's bij pedofielen'

"We zijn druk bezig om nieuw moderatieregels in te voeren en het proces hierachter te verbeteren. Dat gaat steeds een stukje beter", vertelt de topvrouw. "Dit jaar is onze verantwoordelijkheid nemen ons hoofddoel."

“Er zijn altijd kwaadwillenden die ons beleid proberen te omzeilen.” Cécile Frot-Coutaz

"Het is sinds kort een privilege om geld te mogen verdienen met video's op YouTube. Dat was een grote stap", meent Frot-Coutaz. Door te beperken wie geld mag verdienen met video's, hoopt YouTube makers van ongepaste beelden af te schrikken van het platform. "Iedereen mag video's plaatsen, maar niet iedereen heeft zomaar toegang tot alle functies."

"Maar er zijn natuurlijk altijd kwaadwillenden. Deze mensen proberen ons beleid te omzeilen." Dat gebeurde eerder dit jaar nog, toen bleek dat een groot kinderpornonetwerk actief was op YouTube.

Deze groep plaatste geen video's, maar had zich genesteld in de reacties onder videomateriaal van anderen. Ze deelden de exacte tijdcodes waarop kinderen in YouTube-video's onbedoeld ongepaste houdingen aannamen.

100 procent zekerheid

De videosite besloot beeldherkenning te gebruiken om video's met kinderen te identificeren en de reactievelden onder al deze video's te sluiten. "Dit was de enige manier waarop we er zeker van konden zijn dat deze praktijken worden gestopt."

“Bij het beschermen van kinderen is 80 procent niet goed genoeg.” Cécile Frot-Coutaz

Niet iedereen was even blij met het besluit. "Ik sprak laatst in Zweden met een familie die samen YouTube-video's maakt. Onder hun video's is het ineens niet meer mogelijk om te reageren."

"Een minder extreme oplossing zou ook mogelijk zijn en dan zouden we misschien 80 procent van alle gevallen vinden. Maar wij vinden dat niet goed genoeg als het gaat om het beschermen van kinderen. We willen er 100 procent zeker van zijn."

'YouTube voldoet aan het nieuwe uploadfilter'

Frotz-Coutaz is er van overtuigd dat YouTube voldoet aan het uploadfilter, dat onderdeel is van de nieuwe auteursrechten die onlangs in Europa werden aangenomen.

Europa bereikte eerder dit jaar een akkoord over het omstreden uploadfilter. Het hervormde beleid stelt technologiebedrijven aansprakelijk als auteursrechtelijk materiaal zonder toestemming van de rechthebbende op hun websites en diensten te vinden is.

"Als YouTube niet aan de wet voldoet, dan doet niemand dat", aldus Frot-Coutaz. "We vinden het belangrijk om copyright te respecteren. Dat is al tijden zo. We hebben ook al jarenlang ons Content ID-systeem om dit mee te doen."

Het Content ID-systeem van Google gaat automatisch op zoek naar video's die bijvoorbeeld muziek van platenmaatschappijen bevatten. "Is dat het geval, dan krijgen videomakers een keuze: haal de video offline of laat de maker van de muziek ook verdienen aan de advertentie-inkomsten."

Dit systeem is volgens Frot-Coutaz voldoende om te voldoen aan de nieuwe copyrightregels. Content ID identificeert automatisch of video's auteursrechtelijk materiaal gebruiken. Op die manier kunnen bijvoorbeeld muzikanten geld verdienen als een ander hun liedje gebruikt.

Google was eerder kritisch

Google was eerder kritisch over een ander onderdeel van de wet. Het ging daarbij om de regel dat zoekmachines en andere nieuwssites licentiekosten moeten betalen als die delen van artikelen overnemen van websites. Toch werden de regels uiteindelijk aangenomen.

“De regels zijn ambigu, dat baart ons zorgen.” Cécile Frot-Coutaz

"We zien het niet als iets dat we hebben gewonnen of verloren", aldus Frot-Coutaz. "Er is nu regelgeving die een hoop meer zekerheid biedt. Een groot deel van die regels is nog wel vrij ambigu, wat ons zorgen baart. We gaan in gesprek met beleidsmakers in lidstaten om ervoor te zorgen dat die ambiguïteit niet ons ecosysteem schaadt."

Frot-Coutaz wil onder meer bespreken hoe de regels toegepast zullen worden. Ook in Nederland zal over de geplande regelgeving worden gesproken.

Het bedrijf laat in een verklaring weten dat nog moet blijken welke impact de wet op YouTube heeft, omdat de regels per land in de komende twee jaar nog vastgelegd moeten worden. Het nieuwe auteursrecht ligt momenteel bij de Europese lidstaten, die moeten bepalen hoe dat in de wet wordt opgenomen.