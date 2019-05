Twitter onderzoekt momenteel of zogenoemde white supremacists welkom zijn op het sociale netwerk. Daarbij wordt gekeken hoe deze groep en nationalisten Twitter precies inzetten, vertelt het bedrijf donderdag aan Motherboard.

Het sociale netwerk zou voornamelijk twee opties overwegen: het schorsen van alle white supremacists en nationalisten op het sociale netwerk of het stimuleren van discussies met deze gebruikers.

"Het kan goed zijn om in te gaan op uitspraken van deze mensen en een gesprek te starten", vertelt Vijaya Gadde, die bij Twitter verantwoordelijk is voor veiligheid, vertrouwen, juridische zaken en publiek beleid. "We hebben op andere sites gezien dat dit de basis kan zijn om gebruikers te deradicaliseren."

Het onderzoek wordt uitgevoerd door meerdere academici die met Twitter samenwerken. Zij bekijken of zulke discussies echt invloed kunnen hebben. Is dit niet het geval, dan wordt alsnog overwogen om accounts van de gebruikers te verwijderen.

"Het delen van een idee en iemand op iets aanspreken zijn twee verschillende zaken", legt het bedrijf uit in een persverklaring. "Daarom willen we beter begrijpen wat de impact van zulk gedrag is en wat voor invloed het binnen en buiten Twitter heeft."