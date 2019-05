Een zeventienjarige jongen uit Australië moest voor de rechter verschijnen, omdat hij Apple in 2015 heeft gehackt en documenten wist te downloaden. De jongen hoopte op deze manier een baan te krijgen bij de techgigant, meldt ABC dinsdag.

De jongen was dertien toen hij inbrak bij Apple. Volgens de advocaat van de jongen besefte hij op dat moment niet hoe ernstig hij in overtreding was. De jongen had gehoord dat iemand in Europa een baan had gekregen door de potentiële werkgever te hacken en wilde dat ook proberen.

De rechter heeft de jongen een voorwaardelijke boete opgelegd. Als hij verder geen misstappen meer begaat, krijgt hij geen straf. De rechter nam hierbij in overweging dat de jongen sinds het hacken van Apple zijn computervaardigheden heeft ingezet om zijn school te helpen.

Apple heeft de tienerhacker vooralsnog geen baan aangeboden. De jongen is van plan om cybersecurity en criminologie te gaan studeren.