Een laptop met daarop zes van de gevaarlijkste computervirussen is verkocht voor 1,3 miljoen dollar (1,1 miljoen euro). Het gaat om een kunstproject van de kunstenaar Guo O Dong.

Op de laptop heeft de kunstenaar de zes gevaarlijkste computervirussen tot nu toe geïnstalleerd. Guo O Dong wil hiermee de abstracte virussen tastbaar maken en aandacht vragen voor het gevaar van de digitalisering van de samenleving.

Het kunstwerk heet The Persistence of Chaos en onder meer de malware ILOVEYOU en WannaCry is op het apparaat geïnstalleerd. De zes virussen hebben wereldwijd naar schatting bijna 85 miljard euro schade veroorzaakt.

Het is niet bekend wie de laptop gekocht heeft. Iedereen kon via een site op het apparaat bieden. De laptop kan niet worden verbonden met het internet. Zo kan de malware niet via het kunstwerk verspreid worden.

Malware kan veel schade aanrichten

De malware op de laptop van Guo O Dong maakt gebruik van kwetsbaarheden in software, die door kwaadwillende hackers misbruikt worden. Ze kunnen hiermee bestanden overschrijven of een computer gijzelen, door alle bestanden te versleutelen en bitcoin te eisen als losgeld.

Eerder deze maand meldde de stad Baltimore getroffen te zijn door een cyberaanval. Daarbij werd een vergelijkbare kwetsbaarheid gebruikt als bij WannaCry. Door de aanval kunnen inwoners van de stad geen gebruik maken van de digitale diensten van de gemeente en kunnen medewerkers niet bij hun e-mailbox.

De kwetsbaarheden waar deze malware gebruik van maakt, worden meestal snel opgelost door de ontwikkelaar van de software. Echter zijn op veel computers niet de laatste updates geïnstalleerd, waardoor het virus zijn werk kan blijven doen.