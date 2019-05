AMBER Alert Nederland gaat afbeeldingen van vermiste kinderen op geldautomaten weergeven om de kans te vergroten dat de kinderen worden teruggevonden, bevestigt de organisatie maandag na berichtgeving door RTL Nieuws.

De afbeeldingen worden op ongeveer driehonderd geldautomaten in Nederland getoond, onder meer op drukbezochte plekken zoals de luchthaven Schiphol en Rotterdam The Hague Airport. De automaten zijn eigendom van exploitant In2Retail.

AMBER Alert werd in 2008 in Nederland geïntroduceerd om het opsporen van vermiste kinderen te versnellen. Als de politie daarom vraagt, stuurt de organisatie een bericht over het kind naar onder meer smartphones, traditionele en sociale media, websites en reclameschermen.

Naast de traditionele AMBER Alert, die wordt verstuurd in gevallen van acuut levensgevaar, worden ook de zogenoemde Vermist Kind Alerts op geldautomaten weergegeven. Bij die alerts is het risico lager, maar maakt de politie zich wel zorgen over de situatie van het kind.

AMBER Alert Nederland hoopt dat Nederlandse banken bij de organisatie aankloppen om de waarschuwingen ook op de schermen van hun geldautomaten weer te geven.