Sociale media als Facebook, Twitter, Snapchat en Instagram worden vaker door meisjes gebruikt dan door jongens, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorig jaar maakte 91 procent van alle meisjes en jonge vrouwen tussen 12 en 25 jaar gebruik van een sociaal netwerk, tegen 83 procent van jongens en jonge mannen in die leeftijdsgroep.



Het CBS deed onderzoek naar het internetgebruik onder jongeren en vergeleek de cijfers met die van 2012. De constatering dat een grote meerderheid van de jongeren (bijna) elke dag online is, verschilt niet van de conclusie van zeven jaar geleden.



De manier waarop jongeren internetten, is wel veranderd. Maakte 84 procent van de jongeren in 2012 nog gebruik van een pc of desktop, in 2018 was dat aandeel nog maar 63 procent. De telefoon is bij 99 procent van de jongeren het populairste middel. Dat aandeel was vijf jaar geleden nog 86 procent.



Uit het onderzoek bleek verder dat meisjes vaker een laptop of netbook gebruiken dan jongens. Jongens zitten vaker nog achter een pc. Het grootste verschil is het gebruik van internet via een spelcomputer. 70 procent van de jongens doet dat, tegen 47 procent van de meisjes.