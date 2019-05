Polen heeft een klacht ingediend bij het Europese Hof van Justitie tegen de nieuwe Europese richtlijn om auteursrecht te beschermen. De regels werden in in april goedgekeurd door het Europese Parlement, maar Polen is het niet eens met de invoering daarvan, meldt persbureau Reuters.

In een verklaring laat de Poolse minister van Buitenlandse Zaken weten dat "het systeem resulteert in censuur en dat is volgens de Poolse en Europese grondwet verboden".

De hervormde wet moet er volgens het Europese Parlement voor zorgen dat auteursrecht beter wordt beschermd op het internet. De wet is omstreden door artikel 11 en 13 die ook wel bekendstaan als de 'linktaks' en het 'uploadfilter'.

Tegenstanders van de wet zijn bang dat de vrijheid op internet hierdoor wordt ingeperkt, omdat bedrijven als Facebook en Google verantwoordelijk worden voor het materiaal dat gebruikers van hun platformen uploaden.

Polen stemde in april tegen de hervorming van het auteursrecht, net als veel Europarlementariërs uit Nederland, Luxemburg, Italië en Finland. Nu de richtlijn is goedgekeurd, hebben EU-lidstaten twee jaar de tijd om het om te zetten in nationale wetgeving.