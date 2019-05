De persoon die grotendeels verantwoordelijk wordt gehouden voor de merkentrouw van Apple-klanten, is zelf onderdeel geworden van de groep mensen die - ondanks kritiek op de producten - loyaal blijft aan het merk. "Ik heb een monster gecreëerd", zegt voormalig Apple-'cultleider' Guy Kawasaki in gesprek met NU.nl.

Kawasaki werkte in de jaren tachtig voor het eerst voor Apple. Daar was het zijn taak om softwareontwikkelaars ervan te overtuigen om producten te ontwikkelen voor de eerste Macintosh-computers, die op dat moment op de markt kwamen.

Na een tussenperiode van acht jaar keerde hij in de jaren negentig terug in de rol van 'hoofdevangelist': een functietitel die inhoudt dat het zijn taak was om ervoor te zorgen dat de 'cult' rondom Apple-computers zou blijven bestaan.

Inmiddels werkt Kawasaki niet meer voor Apple en zegt hij, op vier Apple-aandelen na, geen relatie meer met het bedrijf te hebben. Toch is de Apple-cult levendig. Bezitters van een iPhone stappen bijvoorbeeld niet snel over op een ander merk, zegt marktonderzoeker Telecompaper. En zowel internationaal als in Nederland bestaan grote nieuwssites die duizenden mensen bereiken met artikelen over slechts één bedrijf en zijn producten: Apple.

Terwijl consumenten in de rij wachten tot ze naar binnen mogen bij de Apple-winkel in Amsterdam, laat een trotse bezitter in november 2017 zijn nieuwste aankoop zien, een iPhone X. (Foto: ANP)

'Wat Apple flikt, is tovenarij. Of hekserij'

Apple heeft in de loop der jaren een erg loyaal klantenbestand opgebouwd, zegt Kawasaki. "Mensen willen geld aan Apple-producten uitgeven. Ze willen in de rij staan voor de Apple-winkel." Het is daardoor gegarandeerd dat mensen nieuwe Apple-producten kopen, analyseert hij, ook al zijn het niet de goedkoopste laptops en smartphones.

Ook Kawasaki is slachtoffer geworden van de drang om het nieuwste Apple-product te bezitten, vertelt hij. Hij kocht een nieuwe MacBook, maar kwam er later achter dat de laptop eigenlijk helemaal niet bood wat hij wilde. "Het is een ironisch verhaal", zegt hij. "Ik had een MacBook Pro uit 2018, maar ben onlangs teruggegaan naar de versie uit 2015. De reden was dat ik ziek werd van alle adapters voor andere USB-aansluitingen die ik mee moest dragen (de MacBook Pro uit 2018 is alleen voorzien van USB-C-poorten, red.). Ik heb meer poorten nodig."

De voormalig hoofdevangelist snapt niet waarom Apple ervoor heeft gekozen om alle verschillende poorten te vervangen door USB-C. "Ze spelen god: ze geven je iets en pakken het dan weer af. En ze verwachten dat klanten hen volgen. En dat doen ze! Ik weet niet of het geniaal is, maar het is erg benijdenswaardig. Welk ander bedrijf zou dat kunnen flikken? Het is tovenarij. Of hekserij, het is maar net hoe je ernaar kijkt."

Tijdens het gesprek komen meerdere gebreken van Apple-producten ter sprake. Hij klaagt over de slechte batterijduur van alle Apple-producten, noemt het debacle rond de AirPower-oplaadmat "vernederend" en vraagt zich af waarom Apple zijn klanten het aan heeft gedaan de koptelefoonaansluiting uit de iPhone te halen.

Ondanks de kritieken op de producten, blijft Kawasaki loyaal aan het merk Apple, geeft hij toe. "Ik ben niet ontevreden. Ondanks de gebreken maakt Apple geweldige producten." Hij erkent dat hij zelf een onderworpene is geworden van de cult die hij voortgebracht heeft. "Ik heb een monster gecreëerd."