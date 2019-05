De Chinese telecomfabrikant Huawei, die onder een vergrootglas ligt vanwege Amerikaanse beschuldigingen van spionage, heeft software geleverd aan KPN waarmee de klantgegevens van de provider worden beheerd, meldt Trouw.

In de software van Huawei zijn de persoonsgegevens, gebruikersdata en facturen van KPN-klanten te vinden, aldus de krant. KPN wil tegenover Trouw niet specificeren welke leveranciers verantwoordelijk zijn voor bepaalde software.

Huawei wordt ook in Nederland met enig wantrouwen bekeken nadat de Verenigde Staten een actieve campagne tegen de Chinese telecomfabrikant hebben gevoerd. De VS beschuldigt Huawei van nauwe banden met China, waardoor het bedrijf in dienst van het land zou spioneren. Publiek bewijs daarvoor ontbreekt.

Toch ligt Huawei ook in Nederland onder een vergrootglas. In Nederland voert de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), samen met VodafoneZiggo, T-Mobile en KPN, momenteel een risicoanalyse omtrent Huawei uit. De resultaten daarvan worden naar verwachting begin juni naar de Tweede Kamer gestuurd.

Eerder in mei berichtte de Volkskrant dat de AIVD onderzoek doet naar toegang tot klantgegevens bij een van de drie grote Nederlandse telecomproviders. Het zou gaan om een 'verborgen kanaal' waarmee China in Nederland zou kunnen spioneren. Het is onduidelijk of de berichtgeving van Trouw hetzelfde onderwerp behelst en of KPN de genoemde provider is.

In een reactie aan NU.nl laat Huawei weten niet in te kunnen gaan op wat het bedrijf aan klanten levert. "In zijn algemeenheid kan ik aangeven dat wij voldoen aan alle wet- en regelgeving in de 170 landen waar wij actief zijn. In Nederland is de privacywetgeving met de komst van de AVG heel strikt", laat een woordvoerder verder weten.