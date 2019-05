Amazon heeft een patent ingediend om zijn spraakassistent Alexa continu audio te laten opnemen, ook voordat een gebruiker de speaker heeft geactiveerd door 'Alexa' te zeggen. De patentaanvraag werd ontdekt door Buzzfeed.

Nu neemt Alexa alleen audio op zodra de speaker wordt aangesproken door een mens. Die audio wordt vervolgens naar de servers van Amazon gestuurd, zodat Alexa opdrachten kan uitvoeren.

Het patent beschrijft een nieuw proces waarbij Alexa continu al het geluid in de omgeving opneemt. De slimme speaker zou bij het horen van het woord 'Alexa' de opname kunnen terugspoelen om te kijken of er een opdracht is gegeven.

Pas wanneer dat het geval blijkt te zijn, zou de audio naar de servers worden gestuurd. De rest van de opnames zouden regelmatig worden gewist.

'Patent momenteel niet in gebruik'

Volgens de schrijvers van het patent kan deze methode een natuurlijkere omgang met Alexa faciliteren. "Een gebruiker structureert zijn commando's lang niet altijd met een 'wakkerwoord' (zoals 'Alexa', red.), gevolgd door de opdracht. Soms spreekt een gebruiker het commando uit vóór het wakkerwoord of gebruikt die het wakkerwoord halverwege een opdracht", aldus de schrijvers.

"Dit soort formuleringen voelt natuurlijk aan voor een gebruiker, maar de huidige spraaksystemen kunnen niet omgaan met commando's die niet met het wakkerwoord beginnen. Dit systeem moet dat probleem oplossen."

Amazon laat in een reactie aan Buzzfeed weten dat het patent momenteel niet in gebruik is. Het bedrijf dient naar eigen zeggen veel patentaanvragen in. Een groot deel wordt uiteindelijk niet gebruikt.