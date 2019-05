Politieke partijen en hun kandidaten besteedden in Nederland in aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen zeker 200.000 euro aan advertenties op Facebook, blijkt maandag uit een analyse van NU.nl.

De SP gaf in de maand voor de verkiezingen het meest uit aan Facebook-advertenties: minstens 49.000 euro. Daarna volgen D66 (34.000 euro) en GroenLinks (28.000 euro).

De Europese verkiezingen waren de eerste verkiezingen waarbij Facebook in Europa heeft bekendgemaakt hoeveel er is uitgegeven aan politieke advertenties op het platform. NU.nl analyseerde de gegevens die Facebook publiceerde in zijn advertentiebibliotheek. De bedragen zijn gebaseerd op de uitgaven aan advertenties op Facebook-pagina's van partijen en partijleiders.

De PVV, Forum voor Democratie en DENK adverteerden voor zover bekend helemaal niet op Facebook, blijkt uit gegevens die het sociale medium over de periode 25 april tot 24 mei openbaar heeft gemaakt. Nederland ging op 23 mei naar de stembus.

Laatste week veel advertenties gekocht

In de dertig dagen tot en met de verkiezingen werden ruim twaalfhonderd advertenties geplaatst door Nederlandse partijen, kandidaten en Europese partijen. Ruim een derde van de advertenties werd in de drie dagen voor de verkiezingen en op de Nederlandse verkiezingsdag geplaatst.

Tom Dobber, communicatiewetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam, vertelt aan NU.nl dat het normaal is dat partijen vlak voor de verkiezingen het meest actief zijn. "De laatste paar dagen voor de verkiezingen zijn voor de campagne het belangrijkst. In deze dagen proberen partijen twijfelaars over de streep te trekken en moedigen ze hun achterban aan om te gaan stemmen."

Kandidaten voeren zelf campagne

Verschillende kandidaat-Europarlementariërs waren zelf ook actief aan het adverteren op Facebook. Voor zover NU.nl kon nagaan plaatsten 35 kandidaten ook op hun eigen Facebook-pagina advertenties. Er werd aan deze advertenties in totaal bijna 30.000 euro uitgegeven. Het meeste geld, bijna 10.000 euro, ging naar de pagina van Henk Jan Ormel, de nummer vijf van het CDA.

Het is niet zeker of de gegevens over de kandidaten volledig zijn. NU.nl ontdekte dat op de dag van de verkiezingen de nummer zes van de VVD, Catherina Rinzema, door Facebook niet als politica was aangemerkt. Daardoor waren haar advertenties ook niet als politieke advertenties geregistreerd. Het is dus mogelijk dat er kandidaten hebben geadverteerd die niet in de analyse zijn meegenomen.

Europese partijen voerden ook campagne in Nederland

De overkoepelende partijen in het Europees Parlement, zoals ALDE (de fractie waar D66 en de VVD in zitten) en De Groenen (waar GroenLinks bij zit) adverteerden ook in Nederland.

Die overkoepelende partijen gaven samen ruim 21.000 euro uit. De Groenen besteedden ongeveer 80 procent van dat bedrag: ruim 17.000 euro.