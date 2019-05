De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft van 1 januari tot 1 mei negenduizend klachten ontvangen over vermoedelijke privacyschendingen door bedrijven en organisaties. Dat meldt de toezichthouder vrijdag op zijn website.

In 2018 lag het aantal klachten sinds eind mei, toen de nieuwe privacywet (AVG) van kracht werd, op 11.413. Daarmee komt het totale aantal klachten in de eerste elf maanden sinds de AVG op ruim twintigduizend.

Volgens de AP heeft de wet gezorgd voor klachten, maar ook voor meldingen over datalekken. Het was in Nederland sinds 2016 al verplicht om datalekken te melden bij de AP, maar de AVG heeft volgens de toezichthouder voor meer bewustzijn gezorgd.

Achtduizend datalekken gemeld in 2019

In de eerste vier maanden van 2019 heeft de AP bijna achtduizend meldingen over datalekken gekregen. In de twaalf maanden daarvoor stond de teller uiteindelijk op 20.881 meldingen, gemiddeld 1.740 per maand.

De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de naleving van de AVG. De waakhond heeft onder meer de bevoegdheid om boetes uit te delen als na onderzoek blijkt dat een bedrijf of organisatie zich niet aan de privacyregels heeft gehouden.