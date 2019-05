De website van Instagram heeft maandenlang persoonlijke gegevens van gebruikers gelekt, waaronder telefoonnummers en e-mailadressen. Dat schrijft CNET op basis van een dataonderzoeker.

Het lek zou ervoor hebben gezorgd dat in de broncode van sommige gebruikersprofielen contactinformatie was te zien. De informatie was niet publiekelijk beschikbaar op het profiel van de gebruikers. Volgens de onderzoeker bestond het lek ten minste vier maanden.

Van duizenden mensen zouden persoonsgegevens zijn in te zien. De onderzoeker meldt dat hackers met het lek een virtuele contactenlijst gemaakt kunnen hebben, maar het is niet bekend of dat ook is gebeurd.

In februari werd het lek bij Instagram gemeld. Het bedrijf loste het probleem in maart op.

Gebruikers kunnen in de mobiele app van Instagram contactinformatie openbaar maken. Op de website van Instagram is die optie er niet.

Eerder deze week bleek al dat minstens 49 miljoen telefoonnummers en e-mailadressen van influencers op Instagram inzichtelijk waren. De informatie werd op een server bewaard die niet met een wachtwoord was afgeschermd.