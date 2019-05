De advertentiebibliotheek van Facebook, waarin gebruikers kunnen zoeken naar actieve politieke advertenties op het sociale medium, was op de dag van de verkiezingen voor het Europees Parlement niet volledig bereikbaar in Nederland.

Gebruikers die in de bibliotheek naar een landelijke politieke partij als de VVD, PvdA, Forum voor Democratie, D66, GroenLinks of ChristenUnie zochten - om te controleren welke advertenties zij op dit moment actief hebben - konden een foutmelding te zien krijgen als zij de betreffende pagina wilden inzien.

"De inhoud die je hebt opgevraagd, kan op dit moment niet worden weergegeven. De inhoud kan tijdelijk onbeschikbaar zijn, de link waar je op hebt geklikt kan verlopen zijn of wellicht heb je geen toegang tot deze pagina", stond er.

Facebook-gebruikers konden ook niet terecht op de daadwerkelijke Facebook-pagina van de getroffen partijen. Normaal is via die weg ook te zien of de pagina (politieke) advertenties toont.

Facebook meldt donderdagmiddag dat de bibliotheek was getroffen door een bug. "Het probleem is nu verholpen en we verwachten dat alles rond 17 uur weer naar behoren werkt."

Storing treft niet volledige sociale medium

Het probleem leek zich te beperken tot het opzoeken van advertenties van een politieke partij via de bibliotheek. De advertenties die op het sociale medium voorbijkomen in het nieuwsoverzicht van gebruikers, waren niet getroffen. Gekochte advertenties konden daardoor wel bij gebruikers terechtkomen.

De storing leek zich verder alleen voor te doen bij enkele Facebook-pagina's van landelijke politieke partijen. Advertenties op Facebook-pagina's van kandidaten of van lokale afdelingen van politieke partijen waren wel beschikbaar. Ook de pagina van de SP was donderdag gewoon beschikbaar.