De Amerikaanse retailgigant Amazon maakt in New York 3D-scans van klanten in ruil voor een cadeaukaart van 25 dollar (zo'n 22,45 euro). Het bedrijf maakt daarbij scans van mensen in alledaagse kleding en in zwemkleding, ontdekte Mashable.

Voor de scans maakt Amazon gebruik van de technologie van Body Labs, een bedrijf dat in 2017 door Amazon werd overgenomen.

Volgens Mashable duren de sessies dertig minuten, waarin Amazon ook de lengte en het gewicht van de vrijwilliger noteert. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor intern onderzoek, en niet voor marketing, stelt Amazon.

Wat Amazon precies met de 3D-scans van deelnemers gaat doen, is onduidelijk. Body Labs heeft eerder aangegeven dat scans gebruikt zouden kunnen worden om klanten virtueel een exact passend kledingstuk te laten proberen.

Een woordvoerder van de retailgigant laat aan Mashable weten dat het bedrijf geen aankondigingen omtrent Body Labs heeft gedaan, maar dat het de technologie graag verder ontwikkeld ziet worden.