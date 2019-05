De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft samen met het Openbaar Ministerie (OM) "een van de grootste" witwasmachines voor cryptovaluta offline gehaald.

De FIOD schrijft op zijn website dat het gaat om Bestmixer.io, een van de drie grootste 'online mixers' voor de cryptovaluta bitcoin, bitcoin cash en litecoin. Dit soort mixers zijn onlinediensten die de afkomst of bestemming van een cryptovaluta kunnen verhullen.

In Nederland en Luxemburg werden zes servers ontmanteld en in beslag genomen. Volgens de FIOD is Bestmixer.io voornamelijk gebruikt "om criminele geldstromen te verhullen en wit te wassen".

De dienst startte in mei 2018 en heeft sindsdien een omzet van minstens 200 miljoen dollar (179 miljoen euro) behaald.

Bij het onderzoek werd samengewerkt met het Digital Intrusion Team (DIGIT) van de politie. Ook Europol en autoriteiten in Luxemburg, Frankrijk en Letland hielpen mee.

Het onderzoek van het Financial Advanced Cyber Team (FACT) van de FIOD werd in juni van 2018 gestart onder leiding van het Functioneel Parket.

'Belangrijke stap tegen witwassen'

De FIOD noemt de actie tegen Bestmixer.io "een grote en belangrijke stap in de bestrijding van criminele geldstormen in het algemeen en virtuele criminele geldstromen in het bijzonder".

Cryptovaluta worden veel op het darkweb en in criminele kringen gebruikt als betaalmiddel. Volgens de FIOD bedraagt de totale jaaromzet van marktplaatsen op het darkweb zo'n 800 miljoen dollar.