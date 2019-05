De Britse chipontwerper ARM zal niet langer zakendoen met de Chinese techgigant Huawei om te voldoen aan Amerikaanse sancties, blijkt woensdag uit interne documenten die de BBC in handen heeft.

ARM zou personeel hebben gezegd om "alle actieve contracten, overeenkomsten en geplande initiatieven" met Huawei direct te staken.

De ontwerpen van ARM staan aan de basis van veel mobiele chips, waaronder die door Huawei gebruikt worden. Door niet langer samen te werken, wordt het Huawei moeilijker gemaakt om nieuwe smartphoneprocessors te maken.

Huawei betaalt ARM voor een licentie om de ontwerpen van het bedrijf te mogen gebruiken. Door de samenwerking te staken, zou die licentieovereenkomst komen te vervallen.

Sancties van de Verenigde Staten

Beide bedrijven hebben nog niet gereageerd op de gelekte informatie. Hoewel ARM een Brits bedrijf is, heeft de chipontwerper ook kantoren in de Verenigde Staten.

Huawei is sinds deze week het doelwit van door de Verenigde Staten opgelegde sancties, waardoor Amerikaanse bedrijven slechts beperkt zaken kunnen doen met het bedrijf.

De sancties leiden er ook toe dat Huawei niet langer een licentie op het besturingssysteem Android mag afnemen bij Google. Deze maatregel zal pas in augustus van kracht zijn. Daarna kan Huawei een opensourceversie zonder Google-apps gebruiken of overstappen naar een eigen besturingssysteem.

Angst voor spionage door Huawei

In de Verenigde Staten bestaat de angst dat de Chinese overheid de netwerken van Huawei gebruikt om te spioneren. Het bedrijf ontkent dat dit mogelijk is en zegt dat alle apparatuur veilig te gebruiken is.

In Nederland zou de AIVD momenteel onderzoeken of Huawei via een achterdeurtje in telecomnetwerken bemachtigde informatie heeft gedeeld met Chinese inlichtingendiensten.