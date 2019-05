Alex Stamos, de voormalige beveiligingstopman van Facebook, vindt dat CEO Mark Zuckerberg moet opstappen. Dat vertelde hij op een technologiebeurs in de Canadese stad Toronto, meldt The Hill dinsdag.

Stamos verliet het bedrijf in augustus 2018. Volgens bronnen van The New York Times kon hij het niet met de Facebook-top eens worden over hoe nepnieuws op het platform bestreden moest worden.

"Je kunt stellen dat hij te veel macht heeft", vertelt Stamos over Zuckerberg. "Hij zou een deel van die macht moeten opgeven. Als ik hem was, zou ik een nieuwe CEO voor het bedrijf zoeken."

Facebook lag in het afgelopen jaar onder vuur wegens meerdere data- en privacyschandalen. Zuckerberg moest getuigen tegenover onder meer het Amerikaanse Congres.

"Ik zou voorstellen om Brad Smith van Microsoft aan te nemen", vervolgt Stamos. "Dat is een volwassen man die dit al heeft meegemaakt bij een ander bedrijf."

Facebook kan Zuckerberg niet zomaar ontslaan

Facebooks raad van bestuur kan de topman niet uit zijn functie zetten, omdat Zuckerberg zelf een meerderheidsbelang in de raad heeft. De topman kan alleen worden ontslagen als hij zelf besluit dat dit de beste optie is.

Zuckerberg zei in 2018 dat hij zichzelf nog steeds ziet als de juiste persoon om het bedrijf te leiden. "Als je iets zoals Facebook bouwt, wat nooit eerder is gedaan, dan verpest je soms wat. Als we dit goed hadden gedaan, dan was er wel iets anders misgelopen."