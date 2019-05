Bedrijven en organisaties die in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of Ierland advertenties over abortussen willen plaatsen, moeten verzoeken eerst bij Google indienen, schrijft de zoekgigant woensdag in een blogbericht.

De nieuwe regel is vanaf juni van kracht. Bij adverteerders die zoektermen rondom het onderwerp abortus gebruiken, moet eerst worden vastgesteld of zij wel of niet zelf abortussen aanbieden.

Google vraagt daarom aan adverteerders of ze "basisinformatie" over hun organisatie willen leveren. Als de informatie is verwerkt, worden de reclames gelabeld. Het gaat hierbij om een extra tekst bij de advertentie. 'Biedt abortus aan' of 'Biedt geen abortus aan' staat er dan bij.

Volgens Google zorgen de labels voor extra transparantie. "Dit helpt om gebruikers de informatie te geven, zodat ze kunnen bepalen welke advertenties rondom het onderwerp relevant voor hen zijn."

Eerder deze maand schreef The Guardian dat Google jaren geleden 150.000 dollar aan advertentietegoed had geschonken aan de Obria Group. Reclames van de Obria Group suggereerden dat de organisatie abortussen aanbood, terwijl die juist vrouwen probeert over te halen om hun zwangerschap niet voortijdig te beëindigden.