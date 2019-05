De Amerikaanse president Donald Trump geeft vooralsnog fors meer geld uit aan Facebook-advertenties voor zijn herverkiezingscampagne dan de Democratische concurrenten aan hun eigen campagnes.

Uit onderzoek van The New York Times blijkt dat Trump dit jaar tot nu toe zo'n 5 miljoen dollar (4,5 miljoen euro) heeft uitgegeven aan reclames op Facebook. De Democratische kandidaat die vooralsnog het meest heeft uitgegeven aan Facebook-advertenties is Elizabeth Warren (1,5 miljoen dollar).

Joe Biden, de voormalige Amerikaanse vicepresident die in 2020 aan de presidentsverkiezingen wil meedoen, heeft sinds de aankondiging van zijn deelname een maand geleden ruim 1 miljoen dollar uitgegeven aan Facebook-advertenties. Dat is meer dan Trump er in de afgelopen maand aan heeft gespendeerd.

Tot eind maart gaf Trump meer geld uit aan Facebook-advertenties dan alle Democratische kandidaten bij elkaar. Inmiddels hebben de 23 kandidaten dit jaar bij elkaar voor zo'n 9,6 miljoen dollar aan Facebook-reclames gekocht, tegenover de 4,9 miljoen dollar van Trump.

Trump richt zich op oudere vrouwen

Een analyse van onderzoeksbureau Bully Pulpit wijst uit dat Trump met name advertenties toont aan oudere Amerikanen. Daarbij gaat het vooral om vrouwen van 55 jaar en ouder.

Aan het einde van maart en begin van april gingen de meeste reclames van Trump op Facebook over immigratie, schrijft The New York Times.

Facebook was in 2016 een belangrijk middel in de verkiezingscampagne van Trump. Brad Parscale leidde de digitale campagne destijds en zei met Facebook-reclames "mensen die met tv-spotjes nooit waren bereikt" te kunnen aanspreken.

Verzamelde gegevens door Cambridge Analytica

In maart 2018 bleek dat het databedrijf Cambridge Analytica gebruikersgegevens van miljoenen Facebook-gebruikers had verzameld. De data zouden gebruikt zijn voor politieke reclames, bij onder andere de verkiezingscampagne van Trump in 2016.

Het bedrijf zou de gegevens hebben ingezet om zeer gerichte, politieke reclames aan mensen te tonen. Een anoniem lid van Trumps verkiezingscampagne beweerde later inderdaad met Cambridge Analytica te hebben samengewerkt, maar dat eigen bronnen werden ingezet om persoonsinformatie te verzamelen.