Het Nederlandse Trademark Office, een bedrijf dat vaker op de vingers is getikt voor de dubieuze verkoop van domeinnamen, heeft volgens de kantonrechter bedrog gepleegd.

Trademark benaderde bedrijven en ondernemers met domeinnamen die veelal eindigden op .nl. Trademark beweerde dat het risico bestond dat een concurrent dezelfde domeinnaam zou claimen, maar dan eindigend op bijvoorbeeld .com.

In deze zaak gaat het om 22 bedrijven en personen. Volgens de kantonrechter heeft Trademark deze bedrijven en ondernemers benaderd met onjuiste informatie om een overeenkomst te kunnen sluiten. Hierbij gaat het vaak om een overeenkomst voor de duur van tien tot vijftien jaar.

Trademark heeft volgens de rechtbankdocumenten opnames gemaakt van telefoongesprekken waarin de overeenkomsten zijn gesloten. Daarna werden de overeenkomsten schriftelijk vernietigd door de slachtoffers "op grond van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden".

'Misbruik van procesrecht'

Trademark heeft in alle gevallen gereageerd. Daarbij zei bedrijf zich niet te kunnen vinden in de motivatie en dat de bedrijven zich aan de overeenkomsten moesten houden.

De kantonrechter heeft de bedrijven en personen gelijk gegeven. De overeenkomsten zijn "terecht vernietigd". Trademark moet de proceskosten betalen, omdat de rechter heeft geoordeeld dat er misbruik van het procesrecht is gemaakt.

Trademark heeft in het verleden vaker rechtszaken over de eigen verkooppraktijken verloren. Het bedrijf was vorig jaar ook te gast in het televisieprogramma Kassa om te praten over deze praktijken. Medeoprichter Boy Hoogeveen zei destijds dat de rechtszaken hem niet zoveel deden.