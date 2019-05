In de twintig minuten nadat de laatste aflevering van Game of Thrones was uitgezonden, ging 90 procent van alle tweets hierover, blijkt dinsdag uit gegevens die Twitter met NU.nl heeft gedeeld.

Twitter-gebruikers noemden het vaakst de naam Jon Snow, gevolgd door Bran, Drogon, Sansa en Daenerys. Er werden 100.000 tweets verzonden over Ghost, de wolf van Jon Snow.

In heel 2019 zijn er 100 miljoen tweets over Game of Thrones verzonden. De meeste Game of Thrones-berichten werden getweet vanuit de Verenigde Staten, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Spanje.

De allerlaatste aflevering van Game of Thrones werd deze week uitgezonden. HBO werkt wel aan drie spin-offs die op de televisieserie zijn gebaseerd.