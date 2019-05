De persoonlijke informatie, waaronder telefoonnummers en e-mailadressen, van miljoenen Instagram-influencers heeft voor onbekende tijd online gestaan, meldt TechCrunch maandag. De gegevens waren gekoppeld aan openbare profielinformatie.

De gegevens waren inzichtelijk via een server die niet was afgeschermd met een wachtwoord. Volgens de Amerikaanse nieuwssite waren daar de gegevens van in ieder geval 49 miljoen accounts te vinden.

Naast influencers, personen met een groot online bereik die via sociale media marketing bedrijven, bevatte de database ook gegevens van accounts van beroemdheden en bedrijven. Wie precies slachtoffer is geworden van de dataverzameling, wordt in de berichtgeving niet duidelijk.

Volgens TechCrunch was de onbeschermde server in beheer van het Indiase bedrijf Chtrbox, dat werkt met influencermarketing. De database werd offline gehaald nadat de nieuwssite het bedrijf benaderde voor een reactie.

Vermoedelijk zijn de data verzameld via een methode die 'scraping' genoemd wordt. Daarbij verzamelt een automatisch programma de gegevens. Omdat dit tegen de regels van Instagram is, zegt een woordvoerder van moederbedrijf Facebook dat het bedrijf de zaak onderzoekt.