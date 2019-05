De Nederlandse chipfabrikant NXP stopt deels met het leveren van producten aan Huawei, bevestigt een woordvoerder in gesprek met NU.nl na berichtgeving door RTL Z. Dat gebeurt nadat het Chinese telecombedrijf woensdag op een sanctielijst van de Verenigde Staten werd geplaatst.

Welke producten NXP niet meer aan Huawei gaat leveren, is onduidelijk. De woordvoerder zegt niet concreet te kunnen maken wat de beslissing inhoudt. "We doen geen mededelingen over onze klanten en producten."

De VS plaatste Huawei woensdag op een sanctielijst, waardoor het voor Amerikaanse bedrijven niet is toegestaan om zonder akkoord van de Amerikaanse overheid producten aan de Chinese telecomfabrikant te leveren.

Op welk onderdeel van de sancties NXP met zijn keuze precies reageert, kan een woordvoerder niet duidelijk maken. "Ik kan alleen zeggen dat we als internationaal opererende chipleverancier moeten voldoen aan de internationale wet- en regelgeving."

Met de sanctiemaatregel tegen Huawei willen de Verenigde Staten voorkomen dat Amerikaanse technologie in handen komt van partijen waarmee "de nationale veiligheid of het buitenlandbeleid van de VS mogelijk wordt ondermijnd", aldus economieminister Wilbur Ross.

Sanctiemaatregel volgt na oplopende spanningen

De Amerikaanse stap volgt na maandenlang oplopende handelsspanningen tussen de VS en China. Daarnaast bevindt de VS zich in een campagneperiode die westerse bondgenoten ervan moet overtuigen Huawei-apparatuur uit te sluiten van hun toekomstige 5G-netwerken.

Maandag berichtte Bloomberg dat de grote Amerikaanse chipfabrikanten Intel, Qualcomm en Broadcom zouden zijn gestopt met leveringen aan Huawei. Ook beperkt Google het gebruik van het Android-besturingssysteem voor Huawei-telefoons.

Huawei is wereldwijd marktleider op het gebied van apparatuur voor telecomnetwerken en is ook de op een na grootste speler op de smartphonemarkt, na de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung.