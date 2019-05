Het kabinet wil de macht van grote techbedrijven als Google, Apple en Facebook inperken. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken zaterdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet pleit voor scherper toezicht op de macht die grote techbedrijven hebben.

"We hebben zorgen over blijvende dominantie, het verstoren van markttoegang voor kleinere en startende ondernemers en dus een gebrek aan concurrentie", schrijft Keijzer. "Dit speelt bijvoorbeeld bij appwinkels waar aanbieders afhankelijk zijn van Apple en Google."

De staatssecretaris heeft maatregelen opgesteld om in te kunnen grijpen wanneer dat nodig is. Zo moet de verantwoordelijke toezichthouder bevoegdheid krijgen om dat vooraf te doen, zodra "een platform een positie dreigt te krijgen waar ondernemers of consumenten niet meer omheen kunnen".

Nieuwe regels rondom overnames

Daarnaast moeten bedrijven overnames van andere bedrijven op een andere manier melden. Op dit moment moeten bedrijven het bij de toezichthouder aangeven als de omzet van betrokken partijen over bepaalde waarden heen gaat.

"Deze fusiedrempel houdt het veelvuldig opkopen van (kleine) toekomstige concurrenten door grote platforms niet tegen", schrijft Keijzer. Dit probleem zou opgelost moeten worden door naast met omzet ook rekening te houden met bijvoorbeeld de transactiewaarde van een overname.

Keijzer wil de maatregelen op Europees niveau doorvoeren, om te voorkomen dat een platform zich in de ene lidstaat aan andere regels moet houden dan in een andere lidstaat. Daarover is de staatssecretaris op dit moment in gesprek met verschillende landen.