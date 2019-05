Het aantal Nederlandse slachtoffers van helpdeskfraude is in 2018 gedaald ten opzichte van 2017, zo meldt de politie aan Security.nl.

Er waren in totaal 1.612 Nederlandse slachtoffers van helpdeskfraude, zegt de politie. In 2017 ging het nog om bijna tweeduizend mensen.

Bij helpdeskfraude doen criminelen zich bijvoorbeeld voor als medewerkers van grote techbedrijven die opbellen met de mededeling problemen te willen oplossen. Vervolgens proberen ze toegang tot de computer van slachtoffers te krijgen om geld buit te maken.

Het is niet bekend wat de totale schade van helpdeskfraude in 2018 was. De politie meldt dat er nog meerdere onderzoeken lopen. Volgens Security.nl bedraagt de schade gemiddeld tussen de 1.400 en 2.900 euro per slachtoffer.

Het aantal slachtoffers van dit soort fraude lijkt dit jaar nog verder te dalen. Vorig jaar kwamen per maand gemiddeld 134 aangiftes binnen bij de politie. Dat aantal ligt tot nu op 97 per maand in 2019.