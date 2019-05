Verschillende Russische overheidswebsites hebben persoonlijke data van gebruikers gelekt, schrijft ZDNet.

De lekken werden door de onafhankelijke Russische onderzoeker Ivan Begtin gevonden. Hij onderzocht tientallen overheidswebsites. Daaruit bleek dat 23 websites burgerservicenummers lekken. Veertien van die sites lekken paspoortinformatie.

In totaal zijn gegevens van ruim 2,25 miljoen Russische burgers gelekt, schrijft Begtin. De informatie kan door iedereen worden gedownload. Naast paspoortinformatie en burgerservicenummers lekten ook namen, e-mails en identificatienummers voor belastingdoeleinden.

Via de lekken zijn onder meer data van Russische politici te vinden. De onderzoeker schrijft dat sommige informatie lastig te vinden en te identificeren was. Andere informatie was te vinden via de zoekmachine van Google.

Begtin schrijft in een Facebook-bericht dat hij de Russische telecomwaakhond Roskomnadzor acht maanden geleden op de hoogte bracht van het lek. In gesprek met ZDNet vertelt hij dat de autoriteit de lekken niet heeft gedicht. De onderzoeker stelt dat de informatie nog steeds in te zien is.