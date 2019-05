De Amerikaanse klokkenluider Chelsea Manning moet opnieuw de gevangenis in, omdat ze weigert te getuigen in een rechtszaak rond WikiLeaks. Dat heeft een federale rechtbank donderdag bepaald, meldt NBC News.

Manning, die in 2010 als inlichtingenmedewerker in Irak gevoelig materiaal lekte aan WikiLeaks, werd in maart al vastgezet omdat ze weigerde te getuigen. Op 9 mei werd ze vrijgelaten, omdat de termijn van de zogenoemde grand jury was afgelopen.

De klokkenluider riskeert een geldstraf van 500 dollar per dag als zij niet binnen dertig dagen gehoor geeft aan de eis van de rechter. Dit kan oplopen naar 1.000 dollar per dag.

Manning weigert te getuigen in een zaak omtrent WikiLeaks. Zij heeft zich eerder uitgesproken tegen het proces met een grand jury, die onder meer getuigen mag verhoren zonder aanwezigheid van een advocaat.

De voormalige in Irak gevestigde defensiemedewerker lekte geheime informatie naar WikiLeaks. In april werd Julian Assange, de voorman van het klokkenluidersplatform, gearresteerd in Londen na een jarenlang verblijf in de Ecuadoraanse ambassade.

Assange is in 2018 door de Verenigde Staten aangeklaagd voor een samenzwering. Hij zou met Manning hebben geprobeerd het computernetwerk van het Pentagon binnen te dringen. De VS heeft het Verenigd Koninkrijk om zijn uitlevering gevraagd.

In 2013 werd Manning veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf, maar zij kwam in 2017 vrij nadat de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama gratie had verleend.