De finale van de talentenshow The Voice Kids in Rusland moet worden overgedaan, omdat de stemprocedure is gemanipuleerd door bots. Dat heeft de Russische staatszender Channel One donderdag bekendgemaakt na onderzoek.

De tv-zender heeft de uitslag van de finale, die op 26 april werd uitgezonden, ongeldig verklaard. Uit voorlopige resultaten van onderzoeksbureau Group-IB is gebleken dat de uitslag is gemanipuleerd.

Een niet nader genoemde deelnemer van The Voice Kids kreeg in de stemprocedure ongeveer achtduizend verdachte sms'jes. Ook werd het telefoonnummer om op een deelnemer te stemmen meer dan dertigduizend keer automatisch gebeld.

Channel One zendt op 24 mei een nieuwe finale uit, waar volgens de zender alle finalisten aan deelnemen. Het eindrapport van het onderzoek wordt eind mei verwacht.

Daarnaast wordt de stemprocedure van de Russische versie van The Voice Kids aangepast, wat ervoor moet zorgen dat de uitslag niet opnieuw gemanipuleerd kan worden. Op welke manier dat gebeurt, is onduidelijk.

Group-IB zegt de eerste bevindingen te hebben voorgelegd aan Talpa, dat de rechten van The Voice beheert. In een reactie laat Talpa donderdagavond aan NU.nl weten de situatie rondom de Russische finale van The Voice Kids te "betreuren".