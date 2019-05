De autoriteiten van de Verenigde Staten, Duitsland en enkele Oost-Europese landen hebben een cybercrimebende opgerold die wordt verdacht van het stelen van ongeveer 100 miljoen dollar (zo'n 89,3 miljoen euro), is donderdag bekendgemaakt op het kantoor van politieorganisatie Europol in Den Haag.

De bende maakte gebruik van malafide software die onder de naam GozNym bekend is. Daarmee werden de computers van 41.000 slachtoffers besmet. De malware gaf de criminelen toegang tot inloggegevens voor banken van slachtoffers.

De cybercriminelen zouden sinds eind 2015 actief zijn. Ze verspreidden de malware en boekten geld van slachtoffers over. Het geld werd vervolgens witgewassen. De criminelen zouden zich met name hebben gericht op bedrijven om honderdduizenden dollars tegelijk te kunnen stelen. Het onderzoek naar de bende begon in november 2016.

De verdachten voerden hun criminele activiteiten uit vanaf computers in Rusland, Georgië, Moldavië, Bulgarije en Oekraïne. De vermeende Georgische leider van de bende, Alexander Konovolov, en een technische assistent, Marat Kazandjian uit Kazachstan, worden in Georgië aangeklaagd. Ze worden vervolgd voor onder meer computervredebreuk en diefstal.

In totaal worden tien verdachten aangeklaagd in Moldavië, Oekraïne, Georgië en de Verenigde Staten. Een elfde verdachte is in 2016 al aangeklaagd voor zijn betrokkenheid bij de criminele activiteiten rondom GozNym.

In Duitsland worden twee personen verdacht van witwassen. Vijf van de verdachten zijn nog voortvluchtig. Volgens de autoriteiten gaat het om Russen die in hetzelfde land verblijven. Een van hen is het brein achter de GozNym-malware.