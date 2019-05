Het Europees Parlement werkt samen met Snapchat om meer kiezers naar de stembus te krijgen tijdens de Europese verkiezingen op 23 mei. De actie is specifiek gericht op stemgerechtigden van tussen de 18 en 24 jaar.

In het teken van de verkiezingen van 23 mei krijgt het sociale medium de komende weken speciale lenses, stickers en bitmoij. Daarnaast is er via 'Snap Explore' meer informatie over de verkiezingen te vinden en kunnen gebruikers van het platform in de app laten zien dat ze gestemd hebben.

Ook krijgen alle Europese gebruikers van de dienst op 22 mei een bericht van het Snapchat-team, om ze op de verkiezingen te wijzen. Dit gebeurt in de 28 lidstaten in de lokale taal.

Met deze actie hoop het Europees Parlement meer jonge kiezers naar de stembus te krijgen. Bij de vorige Europese verkiezingen, in 2014, kwam 28 procent van de stemgerechtigden naar de stembus.

Het is niet de eerste keer dat Snapchat als platform wordt betrokken bij verkiezingen. Tijdens verkiezingen in onder andere de Verenigde Staten, Duitsland, Brazilië en Frankrijk toonde het platform specifiek op kiezers in het land gerichte content.